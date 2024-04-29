رفع دعوى قضائية في النمسا ضد تطبيق “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي

أعلنت جمعية “نويب” النمسوية، المعنية بحماية الخصوصية، يوم الإثنين أنها رفعت دعوى قضائية في النمسا ضد تطبيق “تشات جي بي تي” المشهور للذكاء الاصطناعي.

تُشير الجمعية الى أن هذا التطبيق ينتج إجابات مُلفقة، حيث أوردت مثالًا حول سؤال تم طرحه للتطبيق حول تاريخ ميلاد مؤسس الجمعية، والذي أعطى إجابة مضللة بدلاً من الإفادة بالجواب الصحيح أو بالعدم معرفته.

وأشارت المحامية مارتييه دي غراف إلى أنه إذا كان التطبيق لا يمكنه تقديم نتائج صحيحة وشفافة، فإنه لا يجب أن يُستخدم لجمع بيانات حول الأفراد، مُعتبرة أداء التطبيق ببساطة غير مقبول وخاصةً مع متطلبات القانون الأوروبي لحماية البيانات (GDPR).

من جهتها، أعلنت شركة “اوبن ايه آي” عدم قبول طلب الجمعية بتصحيح الخطأ أو محوه، معتبرة ذلك مستحيلاً، مما يسلط الضوء على تحديات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بنسيان ما تعلمه.

في السياق ذاته، لم تستجب الشركة لطلب “نويب” بتقديم البيانات المرتبطة بها ومصادر المعلومات، ما يُعد انتهاكاً للقانون النمسوي لحماية البيانات.

في الدعوى القضائية، تطالب “نويب” هيئة حماية البيانات النمسوية بفتح تحقيق وفرض غرامة على شركة “اوبن ايه آي”، لتقديم إجابات شافية حول عملية جمع البيانات والاستفادة منها.