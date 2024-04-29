مفأجاة في مصير محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن مفأجاة في مصير الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مع الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية بشأن رحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول، وارتبط اسمه بالدوري السعودي، خاصة بأن ناديي الهلال والاتحاد يرغبان في ضم اللاعب المصري.

ووفقًا لصحيفة ذا أثلتيك فأن ليفربول يتوقع استمرار محمد صلاح مع الفريق في الصيف، ويخططون على أساس أن يكون جزءًا من مشروعهم للموسم المقبل.

وأشارت إلى أن محمد صلاح لم يعط أي إشارة إلى رغبته في الخروج من ليفربول، وهو ما يتماشى مع رغبة النادي، ومن المتوقع أن يبقى في أنفيلد.

وشهدت مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام ووست هام، مشادة كلامية قوية بين محمد صلاح لاعب الريدز ويورجن كلوب مدرب الفريق.

انتهت أحداث مباراة ليفربول ووست هام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 حصيلة 35 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات، وتعرض للهزيمة في 4 مرات.