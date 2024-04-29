المواصفات السعودية إتاحة مطابقة المركبات المستعملة في بلد الشحن تسهيلًا لاستيراد الأفراد

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إتاحة إمكانية التحقق من مطابقة المركبات المستعملة قبل شحنها للمملكة للأفراد عبر إصدار شهادة إرسالية إلكترونيًا من منصة سابر، وذلك بداية من 24 ذي الحجة 1445 هــ الموافق 30 يونيو 2024 ضمن جهودها لتيسير إجراءات استيراد المركبات.

تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن جهود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتيسير إجراءات استيراد المركبات وتعزيز انسيابية حركة الاستيراد.

مميزات الخدمة:

سرعة ومرونة: تُقلل الخدمة من مدة الانتظار وترفع من كفاءة عملية الاستيراد.

دقة عالية: تضمن مطابقة المركبات المستعملة للمواصفات السعودية قبل وصولها للمملكة.

توفير الوقت والمال: تُساعد في تجنب إعادة شحن المركبات غير المطابقة للمواصفات إلى بلد المنشأ، مما يوفر الوقت والتكاليف.

خطوات الاستفادة من الخدمة:

زيارة منصة سابر الإلكترونية: http://saber.sa/

تسجيل الدخول: إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول لحسابك الحالي.

طلب شهادة إرسالية استيراد مركبة:

إدخال بيانات المركبة.

دفع رسوم الخدمة.

اختيار جهة التفتيش المعتمدة.

تفتيش المركبة: تقوم جهة التفتيش المختارة بفحص المركبة للتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية.

إصدار شهادة الإرسالية:

يتم إضافة معدل استهلاك الوقود وعمر المركبة.

يتم إصدار شهادة إرسالية استيراد مركبة إلكترونية.

الدعم الفني:

تقدم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خدمات الدعم الفني لجميع المستفيدين من خدمة التحقق من مطابقة المركبات المستعملة على مدار الساعة.

الاتصال بالهاتف الموحد: 920008673

البريد الإلكتروني: [email protected]