الإعلان عن جوائز الأفضل في دوري روشن لشهر أبريل

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، عن جوائز الأفضل في شهر أبريل عن الجولات (26 – 27 – 28 – 29 ).

وحصل فيتور بيريرا المدير الفني للشباب، على جائزة أفضل مدرب لشهر أبريل، فيما حصد دافيد أوسبينا حارس مرمى النصر، جائزة أفضل حارس مرمى لذات الشهر.

فيما اختار البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الشباب، كأفضل لاعب في دوري روشن لشهر أبريل، وحصل مصعب الجوير لاعب الشباب على جائزة أفضل لاعب واعد.

ونشر الحساب الرسمي كالتالي: ” لم يخسر في شهر 4 ، رحبوا معنا بأفضل مدرب في أبريل، البرتغالي بيريرا”.

لم يخسر في شهر 4 💪 رحبوا معنا بأفضل مدرب في أبريل 🗓️

البرتغالي بيريرا 🇵🇹 ويحصل على الجائزة

المقدمة من @Roshnksa 🌟#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/jIVG8DaHP7 — دوري روشن السعودي (@SPL) April 29, 2024

شباك نظيفة في 3 مباريات 🥅

تصدى لـ8 كرات 🧤 رحبوا معنا بأفضل حارس في شهر أبريل لاعب @AlNassrFC دافيد أوسبينا 🇨🇴، ويحصل على الجائزة المقدمة من @Roshnksa 🌟#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/CPxB1mtDWY — دوري روشن السعودي (@SPL) April 29, 2024

ليث الشباب يزأر.. ويقول أنا الأفضل 🦁🗣️ البلجيكي يانيك كاراسكو 🇧🇪

أفضل لاعب في شهر أبريل .. ويفوز بالجائزة المقدمة من @Roshnksa 🌟#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/VBg5AJ5kAV — دوري روشن السعودي (@SPL) April 29, 2024

أفضل لاعب واعد في #دوري_روشن_السعودي لشهر أبريل 🗓️ مصعب الجوير 🇸🇦 لاعب @AlShababSaudiFC يحصل على الجائزة المقدمة من @Roshnksa 🥇 #yallaRSL pic.twitter.com/En0epnCp1U — دوري روشن السعودي (@SPL) April 29, 2024

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 80 نقطة في رصيده حصيلة 28 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في مواجهتين، ويأتي النصر في الوصافة برصيد 71 نقطة، حصيلة 29 لقاء.

حيث فاز العالمي في 23 مباراة خلال مشواره في بطولة الدوري، وتعادل في مواجهتين، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات.