الاتحاد الإسباني يواجه شبح التجميد من فيفا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن أزمة تواجه اتحاد الكرة الإسباني خطور التجميد من جانب الاتحاد الدولي “فيفا” والاتحاد الأوروبي “يويفا” بسبب احتمالية وجود تدخلات سياسية وحكومية فى الكرة الإسبانية.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن هناك حالة من الغضب تسيطر على الفيفا واليويفا بسبب تدخلات خوسيه مانويل رودريجيز رئيس المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية فى عمل الاتحاد الإسباني.

وأضافت الصحيفة أن العواقب المحتملة فى حال ثبوت التدخل الحكومي ستطول إسبانيا قد تصل إلى تجميد مشاركة المنتخبات الإسبانية من المسابقات الدولية، بما فيها اليورو والأولمبياد، كما أن العقوبات ستطول الأندية الإسبانية المشاركة فى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وقد يصل الأمر لإمكانية تجريد إسبانيا من شرف تنظيم كأس العالم 2030.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الفيفا واليويفا ينتظران الجمعة المقبل كموعد نهائي للحصول على إجابات من وزارة الرياضية على الأسئلة التي طرحتها، والمتعلقة بـ”الأسس القانونية التى تم تعيين اللجنة (لإدارة اتحاد الكرة) بناءً عليها، وهوية الأعضاء والصلاحيات، وتفاصيل العلاقة بين اللجنة وهيئات صنع القرار في الاتحاد الإسباني”.

من ناحية أخرى، وصلت بعثة فريق ريال مدريد الإسباني مدينة ميونخ الألمانية، استعدادا للقاء المرتقب أمام بايرن ميونخ غدا، الثلاثاء، في المواجهة التي تجمع الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-24.