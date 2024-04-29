الأونروا: تنظيف غزة من الذخائر غير المنفجرة قد يحتاج إلى 14 عامًا

أشار المسؤول في خدمة الأمم المتحدة المعنية بإزالة الألغام، بير لودهامير، إلى أن جعل غزة آمنة من الذخائر غير المنفجرة قد يحتاج إلى 14 عامًا، مضيفًا أن الحرب قد تسببت في تراكم نحو 37 مليون طن من الركام.

وذكر المسؤول الأممي أنه من المستحيل تحديد كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع، الذي تحولت فيه الأحياء المكتظة إلى أنقاض وركام بعد نحو 7 أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف.

وقال إن كل متر مربع من غزة متأثر بالصراع يحتوي على نحو 200 كليو غرام من الركام، وأن 10 بالمئة على الأقل من الذخيرة التي يتم إطلاقها، يُحتمل ألا تكون قد انفجرت، وإذا جرى العمل بمئة شاحنة، فستستغرق إزالة الركام 14 عامًا أي 750 ألف يوم عمل”.

من ناحية أخرى، زار مدير شؤون الأونروا بالإنابة في غزة سكوت أندرسون مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، وتفقد هناك مركز التوزيع والعيادة الطبية التابعين للأونروا، كما زار سوق المخيم، واجتمع مع موظفي الأونروا في منطقتي الشمال وغزة.