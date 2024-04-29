ليفربول يتعاقد مع خليفة يورجن كلوب والإعلان هذا الأسبوع

انهى نادي ليفربول التعاقد مع المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والذي يأتي خلفًا للألماني يورجن كلوب المدرب الحالي للريدز.

وكان يورجن كلوب أعلن في شهر يناير الماضي، رحيله عن منصبه لفريق ليفربول بنهاية الموسم الكروي الحالي.

ووقع ليفربول العقود الرسمية مع نادي فينورد الهولندي، بشأن التعاقد مع آرني سلوت مدرب للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للألماني يورجن كلوب.

ووفقًا للصحفي الموثوق والمتخصص في انتقالات كرة القدم، فابريزو رومانو فأن ليفربول انهى اتفاقه مع فينورد ووقع العقود الرسمية بشأن التعاقد مع أرني سلوت كمدرب للفريق، وسيصدر بيان رسمي بشأن التعاقد خلال هذا الإسبوع.

ويرتبط سلوت بعقد مع نادي فينورد يمتد حتى عام 2026، وحصد مع النادي الهولندي بطولتي الدوري والكأس.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 75 نقطة في رصيده، بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، وفاز الريدز في 22 مباراة من أصل 35، فيما تعادل في 9مواجهات، بينما خسر في 4 لقاءات.