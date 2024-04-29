“التأمين” ترخص لشركتين لممارسة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية وشركة لوساطة إعادة التأمين إلكترونيا

أعلنت هيئة التأمين الترخيص لكل من شركة “المأمون لوساطة التأمين” وشركة “توافق الوسطاء لوساطة التأمين” لممارسة نشاط وساطة التأمين الإلكترونية وذلك كإطلاق تجريبي والترخيص النهائي لشركة “رتك لوساطة إعادة التأمين” لمزاولة نشاط وساطة إعادة التامين بشكل تقني ومبتكر.

وتأتي هذه الخطوة، بما يتوافق مع دور الهيئة في دعم وتمكين قطاع التأمين كونها الجهة المسئولة عن تنظيم القطاع وتعزيز فاعليته، وفي سبيل تعزيز دور التقنية في مجال التأمين وتشجيع الابتكار في الخدمات التأمينية المقدمة. وتمكين وصول تلك الخدمات إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكدت هيئة التامين أهمية التحول الرقمي في دفع عجلة التطور والنمو في قطاع التأمين، حيث تسعى الهيئة لتكون رائدة في مجال تمكين التقنية لتحسين جودة الخدمات ضمن أهدافها المعلنة لتطوير القطاع حسب توجهات رؤية المملكة 2030.

وقالت إنها تدرك أهمية تطوير وتحسين الأنظمة والتحول إلى سوق قائم على التقنيات الحديثة حيث تضمن هذه التقنيات تحقيق الأهداف المرجوة، ومنها: تحديد القيمة التأمينية بشكل صحيح، وتنوع وتطوير المنتجات والخدمات، وتقييم المخاطر واتمتة العمليات وتحسين تجربة العملاء، إضافة إلى تسهيل عملية المطالبات التأمينية وتسريع إجراءاتها.

وتؤكد هيئة التامين أهمية التعامل مع الشركات المرخص لها من قبل الهيئة ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة .