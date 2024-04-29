خاص.. النصر يترقب موقف نجم المان يونايتد للتعاقد معه

كشفت بعض المصادر عن دخول النصر في المفاوضات بقوة مع آرون وان بيساكا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه في الصيف.

وأكدت المصادر أن إدارة النصر تترقب موقف اللاعب مع المان يونايتد لضمه في الفترة المقبلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن نادي النصر ينتظر نتائج الأشعة التي أجراها عبد الرحمن غريب، اليوم الأحد، من أجل تحديد موقف مشاركته من عدمها في المباراة القادمة أمام الخليج.

وأشارت الرياضية إلى أن اللاعب خضع لفحص بالأشعة بعد شعوره بألم في العضلة الخلفية، التي على إثرها لم يستكمل مباراة الخليج في بطولة الدوري السعودي.