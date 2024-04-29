الخليج يستعيد لاعبه قبل مواجهة النصر

كشفت تقارير عن استعاده لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج قبل مواجهة النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي النصر مع نظيره الخليج بعد غد الأربعاء، على ملعب الأول بارك في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن عبد الإله هوساوي، سيشارك في إلى التدريبات الجماعية، لفريق الخليج اليوم الإثنين.

وكان عبد الإله هوساوي غاب عن الفريق الفترة الماضية بسبب مشاركته مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا، التي ودع الأخضر منافساتها أمام أوزبكستان بالدور ربع نهائي.

وتأهل فريق الخليج إلى الدور نصف نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على العدالة وضمك وأبها على التوالي، وتعد هذه المشاركة الأولى للفريق في تاريخه.

جدير بالذكر أن هوساوي شارك مع فريق الخليج في 24 مباراة خلال هذا الموسم، ونجح اللاعب في تسجيل هدفًا واحدًا فقط.