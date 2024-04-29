ولي العهد يلتقي الرئيس الفلسطيني في الرياض

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، في العاصمة الرياض.

وبحث ولي العهد مع الرئيس الفلسطيني، العلاقات السعودية الفلسطينية الأخوية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة.

وأطلع محمود عباس، ولي العهد على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء حرب الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة.

كما استعرض الطرفان جهود دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية الحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك.

وجدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مواقف المملكة الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.