اختتام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

بعد يومين من النقاشات والحوارات المثمرة، اختتمت اليوم جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، والذي هدف إلى بحث عدد من الموضوعات والتحديات الحيوية ذات الاهتمام المشترك عالمياً، ومن بينها الاستدامة البيئية والابتكار والتكنولوجيا والمدن والمجتمعات الرقمية وغيرها.

وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة وإطلاق مبادرات رائدة، منها اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة السعودية بمؤسسة “قيتس” العالمية تهدف إلى تعزيز الصحة العالمية، والمبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال.

واستقطب المنتدى مجموعة كبيرة من الخبراء العالميين والقادة والمسؤولين الحكوميين والمنظمات الأهلية والمدنية ورجال الأعمال والفكر والأدب، الذين ناقشوا جميعاً أبرز القضايا والتحديات التنموية الحالية وسبل معالجتها بفعالية وكفاءة.

وركز المنتدى على مدى أيامه الاثنين على قضايا التنمية والمناخ والتكنولوجيا والتحولات الاجتماعية والقضايا الإقليمية الملحة وفرص التعاون والشراكة.

وبحث المتحدثون خلاله دور القوى الناشئة والنامية في تشكيل المستقبل، وأهمية تبني الابتكار والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي في المجالات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع.