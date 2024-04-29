تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين أتليتكو مدريد وبرشلونة

أكدت بعض التقارير أن ناديى برشلونة وأتلتيكو مدريد على وشك إتمام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل العلاقة الجيدة بين الفريقين. وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي أتلتيكو مدريد لا يمانع رحيل جواو فيليكس إلى برشلونة فى صفقة بيع نهائي بعد انتهاء إعارته للنادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالى.

وأضافت الصحيفة أن أتلتيكو أبدى اهتمامه بضم فيران توريس جناح برشلونة مقابل الاستغناء عن جواو فيليكس بصفة نهائية، وهو ما ستحدده الأيام المقبلة سواء بموافقة الطرفين أو فشل الصفقة التبادلية.

من ناحية أخرى، حقق الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أرقاما جيدة مع فريقه ما دفع النادى الكتالوني للتمسك ببقاء مديره الفني فى منصبه حتى نهاية الموسم المقبل 2024 – 2025، بعد المفاوضات التي تمت بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.

ويواصل تشافي هيرنانديز مسيرته مع برشلونة حتى نهاية عقده فى عام 2025، بعد الموافقة على شروط إدارة النادي.