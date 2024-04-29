ناقد رياضي لـ”الوئام”: خلافات صلاح وكلوب تعجّل برحيل نجم ليفربول للدوري السعودي

لا تزال أصداء الشجار الذي نشب بين محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، ومديره الفني يورجن كلوب، في مباراة وست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، تتوالى.

وتتعدّد التقارير والأنباء والتوقّعات عن خلافات واسعة بين صلاح والمدرب الألماني الذي أعلن تركه تدريب الريدز مع مطلع الصيف، فهل تكون الخلافات الأخيرة سببا في انتقال صلاح للدوري السعودي؟

يقول عمرو عاطف، المحلل الرياضي واليوتيوبر، إنّ “مسألة انتقال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الدوري السعودي (روشن)، باتت ‘مسألة وقت’، خصوصا مع تصاعد الخلافات بينه وبين المدير الفني الحالي للريدز، يورجن كلوب”.

ويُضيف عمرو عاطف، في حديث خاص لـ”الوئام”: “جماهير ليفربول عقب المشادة بين صلاح وكلوب شنّت هجوما عبر منصة ‘x’، منتقدةً صلاح بشدة وأسلوب تعامله مع مدربه، والشاهد من تلك المشاجرة والخلافات مع كلوب يوضّح أن صلاح راحل ولن يستمر في قلعة آنفيلد، في ظلّ تراجُع حظوظ الفريق في التتويج بالبطولات مع كثرة إصابات عدد من النجوم بالفريق، وخسارة العديد من الجولات المهمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مع عودة مانشستر سيتي بقوة، وأرسنال لا يزال في المنافسة، بينما تراجعت حظوظ الليفر”.

ويُوضّح المحلل الرياضي المصري أنه “مِن المُرجّح أن ينتقل محمد صلاح إلى صفوف اتحاد جدة، في ظلّ صفقات كبيرة ينتظر أن يتمّها ‘العميد’ الأيام المقبلة مع مطلع الصيف؛ مِن بينها محمد صلاح والبلجيكيان رميلو لوكاكو ودي بروين”.