الراحل محمد رمضان.. فاكهة التعليق الرياضي

تلقى الوسط الرياضي خبر حزين اليوم بعد وفاة المعلق والإعلامي السابق محمد عبد الرحمن رمضان.

يعتبر محمد رمضان أحد أقدم المعلّقين العرب والسعوديين.

وأمضى محمد رمضان أربعة عقود خلف المايكرفون الرياضي ويعتبر أحد الأعلام للرياضة والتعليق الرياضي السعودي.

تُوفي اليوم المعلّق الرياضي والإعلامي السابق محمد عبدالرحمن رمضان.

محمد رمضان السعودي هو أحد أقدم المعلقين الرياضيين السعوديين العرب، حيث ولد في سنة 1933 وتوفى اليوم عن عمر يقارب 91 عام. درس في جامعة الملك سعود ثم اتجه إلى هوايته العمل في هوايته المفضلة والتي هي المجال الرياضي.

ومن اللقطات التي لا تنسى إصابة رمضان مرتين بجلطة خلال التعليق على مباريات المنتخب السعودي.

وكانت الواقعةا لأولى في لقاء الأخضر والصين وكان المنتخب الوطني متقدم بهدفين دون رد وقلب المنتخب الصيني النتيجة للفوز برباعية ليصاب بجلطة وقتها رمضان.

وأُصيب بالجلطة الثانية عندما انتصر العراق على المنتخب السعودي في دورة الخليج الرابعة في قطر بسبعة أهداف.

عمل محمد رمضان عشقا في المجال الرياضي خاصة وأن دراسته في الأساس كانت في مجال العلوم السياسية.

ولم يكتفِ بالتعليق فقط، ولكنه كان صحفياً وحكماً وإدارياً أيضاً، كل ذلك إلى جانب عمله في وظيفته الحكومية بديوان رئاسة مجلس الوزراء السعودي.