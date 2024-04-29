مفاجأة سارة في معسكر الاتحاد قبل لقاء الهلال

كشفت بعض التقارير الصحفية عن الموقف النهائي للفرنسي كانتي لاعب الاتحاد قبل لقاء الهلال غدًا الثلاثاء.

الفرنسي نجولو كانتي شارك في مران نادي الاتحاد اليوم، استعدادا لملاقاة الهلال غدا، عقب تعافيه من الإصابة على مستوى أوتار الركبة اليمنى.

الخماسي زكريا هوساوي وأحمد الغامدي وفيصل الغامدي ومروان الصحفي وعوض الناشري، لاعبي المنتخب الأولمبي السعودي، شاركوا في مران نادي الاتحاد اليوم الختامي لملاقاة الهلال غدا.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن الفرنسي كريم بنزيما، سوف يغيب عن نادي الاتحاد لملاقاة الهلال غدا، بسبب إصابته في عضلة الساق اليسرى.

وكان نادي الاتحاد، خسر من الشباب بثلاثية مقابل هدف، السبت الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي.