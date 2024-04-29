قرار تاريخي من أندية الدوري الإنجليزي

صوتت أغلبية أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، من حيث المبدأ، على فكرة وضع سقف للإنفاق في الدوري الممتاز.

وذكرت وكالة أنباء (بي إيه) البريطانية أن الأندية صوتت اليوم الاثنين على وضع اللمسات النهائية على التحليل الاقتصادي والقانوني لقواعد سقف الإنفاق على أمور مثل رواتب اللاعبين وعمولات الوكلاء وتكاليف الانتقالات، من خلال وضع حد أقصى لذلك على أن تذهب عوائد الدوري الإنجليزي إلى الفريق الذي يتذيل ترتيب المسابقة.

ويهدف ذلك القرار إلى المحافظة على التنافسية في بطولة الدوري، وذلك من خلال منع سيطرة الأندية الأغنى والأكثر موارد، ومن المعروف أن فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي قاما بالتصويت ضد هذا القرار.

وصوت أستون فيلا كذلك ضد القرار، فيما امتنع تشيلسي عن التصويت.

ويواجه القرار عدة معوقات قبل أن يتم اعتماده بشكل كامل، مثل رابطة اللاعبين المحترفين التي قالت اليوم الاثنين إنها ستعارض أي إجراءات تقلل من رواتب اللاعبين أو وضع سقف لها.