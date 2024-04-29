لجنة الحكام السعودية: لا نقبل التدخل في عملنا

تحدث مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن كيفية التعامل مع الحكام الذين يرتكبون أخطاءً مؤثرة في مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال نافارو، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الإثنين، “لم يرتكب الحكام أخطاء كثيرة مؤثرة على نتائج المباريات هذا الموسم، وعندما يحدث ذلك تتواصل معنا الأندية المعنية، ونتناقش فيما إذا كانت هناك أخطاء بالفعل أم لا، وهذا أمر جيد نظرًا للعلاقة الإيجابية بين الطرفين”.

وأضاف “في حال ارتكب حكم خطأ كبيرًا فإنه يتعرض للإيقاف، ولا مانع لدينا من الاعتراف بالأخطاء لوسائل الإعلام”.

وتابع “نتلقى طلبات من بعض الأندية بعدم تكليف حكم معين من الحكام السعوديين بسبب موقف أو قرار ما في مباريات سابقة، لكننا لا نتجاوب مع هذه الطلبات، نحترم كل الآراء، لكن تكليف الحكام مسؤولية اللجنة، ولا نقبل التدخل في عملنا”