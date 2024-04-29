برشلونة يقلب الطاولة على فالنسيا برباعية

نجح فريق برشلونة في الفوز على فالنسيا في إطار الجولة 33 من الدوري الإسباني الممتاز بنتيجة 4-2.

أقيمت المباراة في ملعب مونتجويك الأولمبي مساء يوم الاثنين الماضي.

افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق فيرمين لوبيز، ولكن فالنسيا تمكن من التعادل في الدقيقة 27 عبر هوجو دورو بفضل خطأ من حارس برشلونة تير شتيجن.

لكن فريق برشلونة لم يستسلم وتمكن من استعادة التقدم بتسجيل هدفين آخرين في الشوط الثاني عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 49 و 82.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثالث له ولفريقه بتسجيله ضربة حرة رائعة في الدقيقة 32 من مبارياته مع برشلونة هذا الموسم.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متقدمًا على جيرونا. بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 47 نقطة واحتل المركز الثامن في الجدول.

يعد روبرت ليفاندوفسكي نجم المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف، حيث رفع رصيده إلى 16 هدفًا في الدوري الإسباني ويحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري.

يعد هذا الفوز نقطة إيجابية لبرشلونة في سعيهم للمنافسة على اللقب، بينما يحتاج فالنسيا للعودة إلى سكة الانتصارات لتحقيق أهدافه في الموسم الحالي.