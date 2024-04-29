مدرسة عالمية بالرياض تتعدى على ممتلكات مسجد وتختلس خدماته

كشفت إدارة حماية المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قيام إحدى المدارس العالمية بمدينة الرياض بالتعدي على موارد المسجد المجاور لها واختلاسها.

وأكدت النتائج التي توصل إليها فريق التفتيش الميداني التابع للوزارة وجود اختلافات واضحة في قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بالمسجد، وبعد إجراء جولة تفتيش شاملة، تبين أن المدرسة قامت بتركيب أنبوب سري يسحب المياه من خزان المسجد بطريقة غير شرعية ليصب في خزان تابع للمدرسة نفسها، دون امتلاك المدرسة لعداد مياه خاص بها.

وأوضح التقرير المُذاع عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية، قيام المدرسة باختلاس الكهرباء والمياه من المسجد المجاور لها، بشكل غير مشروع.

فيديو | في تعدٍ على بيوت الله.. مدرسة عالمية في الرياض "تختلس" الكهرباء والمياه من المسجد المجاور لها التفاصيل في تقرير مراسل #الإخبارية محمد العتيبي#الراصد pic.twitter.com/WgwU97fGnr — الراصد (@alraasd) April 29, 2024

وعلى الرغم من كون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هي الجهة المسؤولة عن تسديد فواتير خدمات المياه والكهرباء الخاصة بالمساجد، إلا أن المدرسة كانت تستفيد بشكل غير شرعي من الخدمات المقدمة للمسجد دون سداد مقابل مادي عنها، وهذا يعد مخالفة صريحة وتعدياً على أموال وممتلكات الدولة.

ونوهت إدارة حماية المساجد التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال المدرسة لضمان تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.