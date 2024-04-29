يويفا يكشف النقاب عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

أكد جورجيو ماركيتي، نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أن ملعب “سان سيرو” لديه فرصة جيدة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2026 أو 2027.

وقال ماركيتي لبرنامج “لا بوليتيكا نيل بالوني” الإذاعي: “هناك فرصة جيدة لأن يقام نهائي 2026 أو 2027 من بطولة دوري أبطال أوروبا الجديدة في ميلانو”.

وأضاف ماركيتي: “سان سيرو، على الرغم من أنه ليس من أحدث الملاعب، إلا أنه لا يزال رمزًا لكرة القدم الدولية، معترف به من قبل جميع محبي الرياضة، وخاصة مشجعي كرة القدم”.

وتابع: “إيطاليا تقدمت بترشيحها لاستضافة البطولة وسنرى ما سيحدث”، ومن المتوقع صدور قرار بشأن ملعبي 2026 و2027 لنهائي دوري أبطال أوروبا في نهاية مايو.