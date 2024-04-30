انخفاض أسعار الذهب 0.6% وسط ترقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء، وسط ترقب لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في 0.6% إلى 2320.54 دولار للأوقية (أونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% إلى 2331.10 دولار.

اقرأ أيضًا: ارتفاع الأسهم الأمريكية وترقب بشأن أسعار الفائدة

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

يتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، حيث ربح نحو 4% حتى الآن هذا الشهر مدعومًا بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 26.72 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.4% إلى 943.52 دولار، وهبط البلاديوم 1% إلى 964.25 دولار للأوقية.