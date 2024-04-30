“معادن” توقع اتفاقية لشراء حصة “موزاييك” في “وعد الشمال للفوسفات”

قالت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، في بيان الثلاثاء لبورصة تداول، إنها وقعت اتفاقية شراء واكتتاب مع كل من شركة موزاييك (الضامن) موزاييك للفوسفات.

وبموجب الاتفاقية ستستحوذ “معادن” على كامل حصة موزاييك للفوسفات في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات والبالغة 210.937 مليون حصة، تمثل ما نسبته 25% من رأس المال، مقابل إصدار أسهم في “معادن” لصالح البائع.

وشركة معادن وعد الشمال هي مشروع مشترك بين شركة معادن والبائع و الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، مقرها المملكة العربية السعودية، وتدير منشأة متكاملة لإنتاج الفوسفات بقدرة تصميمية تبلغ ثلاثة ملايين طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم.

وستتضمن صفقة الاستحواذ حصول شركة معادن على حقوق التسويق الخاصة بالضامن بموجب اتفاقية تسويق المنتجات MCP/DCP واتفاقية تسويق منتجات الأسمدة المبرمة بين الضامن وشركة معادن وعد الشمال بتاريخ 24 أبريل 2014.

ووفق البيان، فإنه بناء على التقييم البالغ 5.62 مليار ريال، فإن مقابل صفقة الاستحواذ سيتمثل في إصدار أسهم جديدة يتم إصدارها في شركة معادن للبائع (أو أي تابع للبائع يحددها البائع لشركة معادن) تم تحديدها باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول لأسهم شركة معادن، وستُمثل الأسهم الجديدة المصدرة في شركة معادن تقريبا (2.92%) من رأس مالها بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

وأضافت الشركة إنه عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستزيد نسبة ملكية شركة معادن في شركة معادن وعد الشمال من 60% إلى 85%، بينما ستُمثل الملكية المباشرة وغير المباشرة للبائع في رأس مال شركة معادن ما نسبته تقريبا ( 2.92%).

زيادة رأس مال معادن

وقالت الشركة، إنه عند إتمام صفقة الاستحواذ، ستتم زيادة رأس مال شركة معادن من 36.917 مليار ريال، إلى 38.027 مليار ريال، عن طريق إصدار 111.012 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد (“الأسهم الجديدة”) لصالح البائع (أو أي تابع للبائع يحدده البائع لشركة معادن)، وزيادة عدد أسهمها من 3.691 مليار سهم عادي إلى 3.802 مليار سهم عادي، تُمثل زيادة وقدرها تقريبا (3,01%) من رأس مال شركة معادن قبل إصدار الأسهم الجديدة.

وتخضع صفقة الاستحواذ لاستيفاء شروط نظامية وتجارية معينة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، موافقة هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية وأي موافقات نظامية مطلوبة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة معادن.

وتشتمل الاتفاقية على ضمانات أساسية اعتيادية مقدمة من قبل كل طرف وضمانات ضريبية مقدمة من قبل البائع.

تقييمات

ويبلغ تقييم الحصة البالغة 25% في شركة معادن وعد الشمال، بالإضافة إلى حقوق التسويق الخاصة بالضامن بموجب اتفاقية تسويق المنتجات MCP/DCP واتفاقية تسويق منتجات الأسمدة.

كما يبلغ تقييم شركة معادن كما بتاريخ 24/04/2024م والمحتسب بناءً على متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) لأسهم شركة معادن، مبلغ قيمته 187.06 مليار ريال، بسعر (50.67) ريال للسهم كقيمة حقوق المساهمين.

وستظل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مساهمًا في شركة معادن وعد الشمال بنسبة ملكية تبلغ 15% من رأس مال شركة معادن وعد الشمال بعد إتمام صفقة الاستحواذ.

وبموجب الاتفاقية، سيخضع البائع لفترة حظر لا تزيد عن (5) سنوات تبدأ من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ. وبعد مرور 30 سنوات من تاريخ إتمام الاستحواذ، سيحق للبائع نقل أو التصرف في عدد معين من الأسهم الجديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من شركة معادن، والتي سيتم رفع عددها في السنة الخامسة من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ لتشمل كافة الأسهم الجديدة.