“الاقتصاد” تطلق مبادرة “برنامج رواد الاستدامة” لتعزيز استدامة الشركات

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط مبادرة “برنامج رواد الاستدامة”، في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز استدامة الشركات.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية” في الرياض.

وتبرز هذه المبادرة الرائدة مشهد الاستدامة في جميع أنحاء المملكة من خلال تعزيز التعاون الفريد بين الشركات الرائدة عبر القطاعات الحيوية، وهو ما يعد جزءًا من جهود المملكة المستمرة لتطوير مسارات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة مع جهودها الحثيثة.

رؤية السعودية 2030

وتعد المبادرة جزءًا لا يتجزأ من نهج المملكة الشامل لمواجهة التحديات البيئية وتسريع انتقالها نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وفي إطار برنامج رواد الاستدامة، ستدعم الشركات المتميزة والمختارة باسم “رواد” الشركات الأخرى لتعزيز ممارسات الاستدامة الخاصة بهم، ولا يقتصر دورهم القيادي فقط في صناعاتهم بل هم في المقدمة في تطبيق ودمج الممارسات المستدامة في مختلف عملياتهم.

وتم الاحتفال بإطلاق البرنامج بتعهد من كبار القادة من 19 شركة رائدة في تعزيز الاستدامة في عملياتهم وتبادل خبراتهم مع الاقتصاد بشكل أوسع، وذلك بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ البنك المركزي الأستاذ أيمن السياري، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، بحضور عدد من كبار قيادات الشراكات المشاركة.

وسيسهم ذلك في تطوير منظومة تعاونية حيث يتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي وبناء القدرات المحلية وتزويد الشركات المشاركة بالأدوات والتقنيات اللازمة لتحسين تقارير الاستدامة وأدائها.

وتؤكد مبادرة رواد الاستدامة على الروح التعاونية للقطاعين العام والخاص في المملكة وبما يتماشى مع الأهداف العالمية بالالتزام بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث سيلتزم رواد الاستدامة بتحويل ممارسات الاستدامة لثلاث شركات أخرى على الأقل داخل المملكة، بهدف خلق تأثير اقتصادي مضاعف ما يجعلها لحظة جوهرية في رحلة التنمية المستدامة للمملكة.

ويمثل إطلاق مبادرة رواد الاستدامة فصلاً جديدًا في جهود الاستدامة العالمية، حيث تواصل المملكة تعزيز مكانتها الريادية والتزامها ببناء مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.