العيص تسجل أعلى كمية أمطار خلال 24 ساعة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن كمية الأمطار المسجلة في السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر محطات الرصد في 11 منطقة بالسعودية.

وأظهر التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجلة في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة المنورة، وعسير والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والشرقية، والجوف، والباحة، وتبوك.

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وسجلت محطة العيص – سد العيص بالمدينة المنورة، أعلى كمية أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 62.4 مم، يليها مطار الطائف الدولي بمكة المكرمة بكمية أمطار بلغت 49.6 مم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض والشرقية.