8 مزايا في سماعات OnePlus اللاسلكية الجديدة

كشفت OnePlus عن سماعات OnePlus Buds 3 اللاسلكية الجديدة، والتي من المتوقع أن تكون منافسة قوية لمنتجات سامسونغ وآبل وسوني.

وتتميز السماعات بتصميمها الثابت في الأذن وخفة وزنها، حيث يبلغ وزن كل سماعة 4.18 غرام فقط، مع محفظة بلاستيكية أنيقة تحتوي على بطارية داخلية لشحن إضافي.

كما توفر السماعات جودة صوت ممتازة بترددات تتراوح من 15 إلى 40 ألف هرتز، مع نظام عزل الضوضاء الخارجية القادر على تقديم عزل فعّال للأصوات بشدة تصل إلى 49 ديسيبل.

وتأتي السماعات مع ملحقات مطاطية مرنة لراحة أكبر في الأذن، وتدعم تقنية البلوتوث 5.3 للاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية، مع إمكانية التحكم فيها عن بعد عبر الهاتف أو باللمس مثلما هو الحال في سماعات آبل وسامسونغ الصغيرة.

وتمتاز كل سماعة ببطارية داخلية بسعة 58 مللي أمبير، مما يمكنها من العمل لأكثر من 6 ساعات متواصلة بكل شحنة.

وبفضل البطارية الإضافية الموجودة في علبة الشحن، يمكن للسماعات الاستمرار في العمل لمدة تصل إلى 44 ساعة متواصلة.