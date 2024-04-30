إطلاق بطاقة نسك التعريفية رسميًا لتمييز الحجاج النظاميين في المشاعر المقدسة

أطلقت وزارة الحج والعمرة رسميا بطاقة نسك التعريفية، وهي بطاقة مطبوعة مصممة خصيصا لتمييز الحاج النظامي في المشاعر المقدسة.

تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام الوزارة بالابتكار والتحسين المستمر للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الوزارة أن البطاقة التعريفية نسك يتم تسليمها للحاج من خلال مكاتب الحج بعد إصدار التأشيرة (لحجاج الخارج)، أو مقدمي الخدمات بعد إصدار التصريح (لحجاج الداخل)، حيث تحتوي البطاقة على معلومات شاملة عن الحاج.

وشددت وزارة الحج والعمرة على إلزامية بطاقة نسك التعريفية للدخول والحركة والتنقل في المشاعر، كما أشارت إلى توافر نسخة رقمية منها على تطبيقي “نسك” و”توكلنا”.

تعمل بطاقة نسك كبطاقة تعريف رسمية بهدف تأكيد صحة وثائق السفر الخاصة بالحاج الصادرة عن بلدهم الأصلي، وهي مصممة لتكون سهلة القراءة آلياً، مما يتيح للسلطات سرعة التعرف والتحقق من هوية كل حاج، كما تساعد هذه الميزة الأمنية على منع دخول الأفراد غير المصرح لهم إلى المشاعر المقدسة، وبالتالي ضمان سلامة وأمن جميع الحجاج.

بالإضافة إلى الغرض العملي منها ، تعمل بطاقة نسك أيضًا كوسيلة لتعزيز تجربة الحج الشاملة للحجاج، حيث توفر إمكانية الوصول إلى مختلف الخدمات ووسائل الراحة المتاحة في المشاعر المقدسة، بما في ذلك النقل والإقامة والتغذية.

وعلاوة على ذلك، فإنه يعمل كمفتاح للتواصل الفعال مع مقدمي الخدمات والسلطات ذات الصلة ، وتمكين الحجاج من حل أي قضايا متعلقة بالرحلة بسرعة وسهولة.

ويعد إطلاق بطاقة نسك جزءا من خطة أكبر تنفذها وزارة الحج والعمرة لتحديث وتبسيط خدمات الحج في المملكة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتوفير تجربة سلسة وخالية من المتاعب للحجاج ، وضمان راحتهم وسلامتهم ورضاهم طوال فترة زيارتهم.