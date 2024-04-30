تحقيق أوروبي في تناول فيسبوك وإنستغرام للدعاية الانتخابية

أعلنت المفوضية الأوروبية، عن فتح تحقيق في تناول شركة “ميتا” الدعاية الانتخابية عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في شهر يونيو المقبل.

وكانت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلت عن 4 مصادر مطلعة، في تقرير لها أمس، قولهم، فيسبوك وإنستغرام سيخضعان لتحقيقات من الاتحاد الأوروبي في الانتهاكات المحتملة لقواعد الإشراف على المحتوى في أقرب وقت ممكن اليوم.

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من المرجح أن تستهدف التحقيقات مجموعة من المشكلات بما في ذلك تعامل “ميتا” مع الإعلانات، وخاصة الإعلانات السياسية، لفحص الانتهاكات المشتبه بها لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، حسبما قال الأشخاص الذين تم منحهم عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة إجراء سري.