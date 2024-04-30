جامعة جدة تعلن عن 16 وظيفة أكاديمية بمختلف التخصصات بنظام التعاقد

أعلنت جامعة جدة عن إتاحة 16 وظيفة أكاديمية شاغرة تحت بند العقود ، مخصصة لمعلمين ممارسين في عدة تخصصات للرجال والنساء، وذلك من خلال منصة المسابقات الوظيفية على الموقع الرسمي للجامعة.

ونوهت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة جدة في منشور لها عبر منصة “إكس”، لإتاحة التقديم على الشواغر الوظيفية المطروحة والتي تشمل عددًا من التخصصات؛ عبر الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة الإلكتروني https://jobs.uj.edu.sa، حيث يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

وتعد هذه المبادرة جزءا من جهود الجامعة الرامية إلى اجتذاب وتوظيف أفضل المواهب للانضمام إلى هيئتها التدريسية وتوفير فرص تعليمية ممتازة للطلاب.