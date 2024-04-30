أسبوع الصم العربي.. مبادرات وبرامج صحية سعودية لرعاية ذوي الإعاقة السمعية

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  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

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    معرض الأخشاب

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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

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    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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    أكتوبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

30 أبريل 2024

أسبوع الصم العربي.. مبادرات وبرامج صحية سعودية لرعاية ذوي الإعاقة السمعية

منوعات
أسبوع الصم العربي.. مبادرات وبرامج صحية سعودية لرعاية ذوي الإعاقة السمعية

يُشكل أسبوع الأصم العربي منبرا هاما للتوعية بحقوق واحتياجات الأفراد الصم وضعاف السمع، وهو حدث سنوي يحتفل به في الأسبوع الأخير من شهر أبريل للتأكيد على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والدعوة إلى دعمهم وإبراز قدراتهم وإنجازاتهم.

ويهدف هذا الحدث إلى رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها مجتمع الصم وتشجيع المجتمعات المحلية والحكومات والمنظمات على اتخاذ إجراءات لتمكين هؤلاء الأفراد ودعم حقوقهم.

لقد كانت السعودية سباقة في جهودها لرعاية فئة الصم وضعاف السمع، وقد نفذت العديد من المبادرات والبرامج الصحية التي تركز تحديداً على تلبية احتياجاتهم.

وهذه المبادرات ليست دليلا على التزام المملكة بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية فحسب، بل إنها تسهم أيضا في التنمية والرفاه الشاملين لمجتمع الصم في البلد.

مبادرات وبرامج صحية

أحد الأمثلة البارزة على هذه الجهود هو إنشاء المركز الوطني لزراعة القوقعة، الذي يقدم خدمات جراحية مجانية للأطفال ذوي فقدان السمع الحسي العصبي الشديد، حيث يستخدم المركز أحدث التقنيات لاستعادة سمع الأطفال المحتاجين ، مما يمكنهم من التطور لغويًا واجتماعيًا كأي طفل آخر.

وهناك مبادرة أخرى جديرة بالملاحظة تتمثل في إدراج المعينات السمعية وخدمات الرعاية السمعية في إطار تغطية التأمين الصحي للمواطنين السعوديين والمقيمين الراغبين في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، كذلك يضمن هذا البرنامج حصول الأفراد ضعاف السمع على الرعاية والدعم الصحي اللازم دون عوائق مالية.

علاوة على ذلك، أنشأت وزارة الصحة عيادات متخصصة للرعاية السمعية في مختلف مناطق البلاد، وتقدم التشخيص والعلاج ورعاية المتابعة للأفراد الذين يعانون من ضعف السمع، وتزود هذه العيادات بأحدث المعدات الطبية ويعمل بها أخصائيون مدربون وذوو خبرة لتقديم الرعاية المتخصصة للمحتاجين.

بالإضافة إلى هذه المبادرات ، تنظم الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية في المملكة فعاليات وأنشطة مختلفة على مدار أسبوع الأصم العربي للاحتفال بحقوق وقدرات مجتمع الصم.

وتشمل هذه الفعاليات ورش عمل وندوات ومسابقات رياضية وعروض ثقافية وحملات توعية لتعزيز الشمولية والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

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