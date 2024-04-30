الاجتماع الوزاري في الرياض يدعو إلى وقف الحرب في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية

انعقد في مدينة الرياض اجتماع وزاري مشترك ضم ممثلين عن دول عربية وإسلامية وأوروبية لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة والحاجة الماسة لوقف الحرب الدائرة هناك.

ترأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي.

وشكل الاجتماع فرصة للدول المشاركة للتعبير عن دعمها والجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.

كما أكد الحضور في البيان الختامي للاجتماع على ضرورة إنهاء كافة التصرفات الأحادية وغير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين.

وركز المشاركون على بحث خطوات ملموسة باتجاه تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية، كما شمل النقاش دراسة اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية وإمكانية توقيت وسياق هذا الاعتراف.

وجرى التشديد على أهمية اتباع نهج شامل لتحقيق حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام

والتعاون.

كما ناقش المشاركون الحاجة إلى دعم جهود بناء الدولة الفلسطينية ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة ، مع التأكيد على أهمية وجود سلطة حكومية موحدة في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وقطاع غزة. وهدف الاجتماع إلى الخروج بمسار موثوق ومستدام لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبناء مستقبل مستقر وسلمي لدول المنطقة.