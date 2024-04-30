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  • 30 - 2
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    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
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    أبريل - مايو

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    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

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    12:00
  • 2 - 9
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    مهرجان أفلام السعودية 2024

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  • 3 - 5
    مايو - مايو

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    مايو - مايو

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    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
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    Days
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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
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    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
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    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
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فريق التحرير

30 أبريل 2024

الاجتماع الوزاري في الرياض يدعو إلى وقف الحرب في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية

محليات
الاجتماع الوزاري في الرياض يدعو إلى وقف الحرب في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية

انعقد في مدينة الرياض اجتماع وزاري مشترك ضم ممثلين عن دول عربية وإسلامية وأوروبية لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة والحاجة الماسة لوقف الحرب الدائرة هناك.

ترأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية ونظيره النرويجي إسبن بارث إيدي.

وشكل الاجتماع فرصة للدول المشاركة للتعبير عن دعمها والجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية.

كما أكد الحضور في البيان الختامي للاجتماع على ضرورة إنهاء كافة التصرفات الأحادية وغير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك القدس الشرقية ، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين.

وركز المشاركون على بحث خطوات ملموسة باتجاه تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والدائم للقضية الفلسطينية، كما شمل النقاش دراسة اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية وإمكانية توقيت وسياق هذا الاعتراف.

وجرى التشديد على أهمية اتباع نهج شامل لتحقيق حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام
والتعاون.

كما ناقش المشاركون الحاجة إلى دعم جهود بناء الدولة الفلسطينية ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة ، مع التأكيد على أهمية وجود سلطة حكومية موحدة في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية ، وقطاع غزة. وهدف الاجتماع إلى الخروج بمسار موثوق ومستدام لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبناء مستقبل مستقر وسلمي لدول المنطقة.

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