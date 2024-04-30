افتتاح محطة مدينة خليفة لتوزيع المياه في البحرين بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية

شارك سلطان بن عبد الرحمن المرشد، المدير العام لصندوق التنمية السعودي، في حفل تدشين محطة مياه مدينة خليفة في البحرين، والذي جرى تنظيمه اليوم الثلاثاء بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وتشكل هذه المحطة جزءاً أساسياً من مشروع تنموي يهدف إلى إنشاء ثلاث محطات لتوزيع المياه في البحرين، بتكلفة إجمالية تناهز 71 مليون دولار أمريكي، ويتولى صندوق التنمية السعودي تمويل تنفيذها.

وتسعى محطة مدينة خليفة، التي تشتمل على خزانات أرضية ومضخات توزيع حديثة، إلى الوفاء بالاحتياجات المائية لمشروع إسكان مدينة خليفة ومختلف المرافق العامة المجاورة.

وتتضمن مكونات المحطة خزنًا أرضييًا يسع حوالي 6.65 مليون جالون لكل منهما، بجانب منشأة ضخ تضم أربع مضخات رئيسية تغذي شبكة توزيع المياه.

وإلى جانب ذلك، يجري حالياً الإعداد لتركيب نظام لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، لتكون أول محطة تشغيلية تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة في البحرين.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ تعاونه الإنمائي في مملكة البحرين الشقيقة، منذ عام 1976م، وفي ضوء تلك العلاقات التنموية الوثيقة، قدّم الصندوق التمويل لتنفيذ 30 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية في البحرين، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح المقدمة من السعودية، للإسهام في نمو الفرص الحيوية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.