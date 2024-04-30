موانئ: إضافة خدمة شحن جديدة لربط ميناء جدة بشمال وجنوب أوروبا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي، قامت بتشغيلها شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة.

تأتي إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة تماشياً مع الأهداف والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي ومحور وصل بين القارات الثلاث.

وتتميز الخدمة بتسيير رحلات منتظمة وموثوقة تربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ شمال وجنوب أوروبا، بما في ذلك لاسبيزيا ونابلس في إيطاليا وميرسن والإسكندرية في تركيا، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للخدمة حوالي 15 ألف حاوية نمطية.

ويعد تشغيل خدمة الشحن الملاحية الجديدة دفعة قوية لجهود “موانئ” المتواصلة لتحسين قدرات ميناء جدة الإسلامي ورفع كفاءته التشغيلية، ووضعه في مصاف الموانئ العالمية الكبرى.

وبفضل مشاريع التطوير والتحسين الجارية ، بما في ذلك الاستثمار الذي بلغ 6.6 مليارات ريال لإكمال أعمال التحسين والتطوير للجزء الشمالي من الميناء، أصبح بإمكان ميناء جدة الإسلامي تقديم خدمات لوجستية وتقنيات نقل بحري متطورة وبكفاءة عالية.