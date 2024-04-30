موانئ: إضافة خدمة شحن جديدة لربط ميناء جدة بشمال وجنوب أوروبا

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  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    معرض الأخشاب

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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
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  • 21 - 23
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    معرض الأغذيه السعودي

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    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
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    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

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    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

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  • 10 - 11
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    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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فريق التحرير

30 أبريل 2024

موانئ: إضافة خدمة شحن جديدة لربط ميناء جدة بشمال وجنوب أوروبا

اقتصاد
موانئ: إضافة خدمة شحن جديدة لربط ميناء جدة بشمال وجنوب أوروبا ميناء جدة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي، قامت بتشغيلها شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة.

تأتي إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة تماشياً مع الأهداف والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي ومحور وصل بين القارات الثلاث.

وتتميز الخدمة بتسيير رحلات منتظمة وموثوقة تربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ شمال وجنوب أوروبا، بما في ذلك لاسبيزيا ونابلس في إيطاليا وميرسن والإسكندرية في تركيا، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للخدمة حوالي 15 ألف حاوية نمطية.

ويعد تشغيل خدمة الشحن الملاحية الجديدة دفعة قوية لجهود “موانئ” المتواصلة لتحسين قدرات ميناء جدة الإسلامي ورفع كفاءته التشغيلية، ووضعه في مصاف الموانئ العالمية الكبرى.

وبفضل مشاريع التطوير والتحسين الجارية ، بما في ذلك الاستثمار الذي بلغ 6.6 مليارات ريال لإكمال أعمال التحسين والتطوير للجزء الشمالي من الميناء، أصبح بإمكان ميناء جدة الإسلامي تقديم خدمات لوجستية وتقنيات نقل بحري متطورة وبكفاءة عالية.

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