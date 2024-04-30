البورصة العقارية تنفذ صفقات بأكثر من 865 مليون ريال

نفذت البورصة العقارية صفقات بأكثر من 865 مليون ريال، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدد صفقات إجمالية بلغ 896 صفقة.

وجاءت المساحات المتداولة عند نحو 3.1 مليون متراً مربعاً، وفق بيانات الموقع الرسمي للبورصة العقارية.

وسيطرت أحياء مدينة الرياض العاصمة، على الأحياء الأكثر تداولا بواقع أربعة أحياء من أصل أكثر 5 أحياء تدوالا اليوم.

وجاءت الأحياء الأكثر تداولاً كالتالي:

حي النظيم، والنرجس والجنادرية وبدر، وجميعها بالرياض، بواقع قيم تداول على التوالي 34.8 مليون ريال و30.1 مليون ريال، و20.3 مليون ريال، و11.6 مليون ريال.

أما الحي الخامس بين الأكثر تداولات فكان حي البدرية, الهفوف بمحافظة الأحساء بواقع تداولات بـ 23.9 مليون ريال.