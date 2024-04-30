وزير النقل: نمو ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 35% في الربع الأول من 2024

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، على القفزات المتسارعة التي شهدها القطاع اللوجستي في المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة .

خلال تصريحاته للإخبارية، أوضح الجاسر أن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نما بأكثر من 35% خلال الربع الأول من العام الحالي 2024.

فيديو | وزير النقل م. صالح الجاسر: تشهد المنطقة الشرقية تطورات كبيرة.. ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نما بأكثر من 35 % خلال الربع الأول من العام الحالي 2024#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/zDR5mMNubB — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 30, 2024

وأفاد وزير النقل بأن المنطقة الشرقية شهدت افتتاح العديد من المراكز اللوجستية ضمن المخطط العام للمراكز اللوجستية، مشيرًا إلى إنطلاق أول رحلة بالقطار من ميناء الجبيل إلى الرياض بالإضافة إلى تدشين الطريق المباشر الرابط منفذ سلوي والرياض.