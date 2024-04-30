توظيف أكثر من 73 ألف سعودي في القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2024

أظهر التقرير ربع السنوي المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ارتفاعا ملحوظا في عدد المنشآت التي استفادت من برامجه وخدماته، حيث تجاوز عددها 72 ألفا في قطاعات متنوعة من سوق العمل السعودي، شكلت المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 88% تقريباً منها، فيما بلغ مجموع المبالغ المالية التي صرفت على برامج الدعم خلال الفترة المذكورة 2.13 مليار ريال.

وأشار التقرر إلى أن الصندوق أسهم في تأهيل وتوظيف أكثر من 73 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية الربع الأول 2024

ويتجاوز هذا العدد الإجمالي للمستفيدين والمستفيدين من خدمات وبرامج التوجيه والإرشاد والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق حاجز المليون ونصف المليون فرد، ويشمل ذلك الدورات التدريبية والعروض التوجيهية وفرص التوظيف المتاحة في السوق.

ويأتي الارتفاع الملحوظ في نسب التوطين والتوظيف في القطاع الخاص كنتيجة للدعم اللامحدود الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت الخاصة والأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي.