الاتحاد يصدر بيانا بسبب أزمة تذاكر مباراة الهلال

أصدر نادي الاتحاد بيانًا بسبب أزمة تذاكر مباراة الهلال مساء اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال مساء الثلاثاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

أصدر نادي الاتحاد بيانا إعلاميا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، يؤكد فيه أنه تم رصد عمليات شراء وإعادة بيع تتعارض مع الشروط والأحكام لـ908 تذاكر قبل المباراة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

وقال الاتحاد في بيانه قبل ساعات من المباراة إنه بعد طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال تم رصد عمليات شراء وإعادة بيع تتعارض مع الشروط والأحكام الخاصة ببيع التذاكر.

وأضاف البيان: “بناء على ذلك، تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تتمثل في إلغاء جميع التذاكر المرصودة، والتي بلغ عددها 908 تذاكر، تم رصدها من خلال منصة البيع”.

وأكمل: “سيتم إعادة طرح التذاكر عبر المنصة والتطبيق الرسمي المعتمد لبيع تذاكر النادي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتجاوزين”.