الخطوط الجوية السعودية تعزز قيمة علامتها التجارية بقيمة 797.4 مليون دولار

كشف تقرير براند فينانس لتقييم العلامات التجارية عن نمو للعلامة التجارية للخطوط الجوية السعودية بنسبة تزيد عن 58٪ منذ عام 2021 ، مما جعلها واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم.

وجاء هذا التقدم بعد أن تمكنت الخطوط السعودية من تحسين تصنيفها الائتماني للعلامة التجارية بدرجة واحدة ليحتل المركز 33 في قائمة أفضل 50 علامة تجارية لشركات الطيران في العالم الصادرة عن Brand Finance.

ونتيجة لذلك، أصبحت الخطوط السعودية ثالث أعلى شركة طيران قيمة في الشرق الأوسط بتقييم علامتها التجارية البالغ 797.4 مليون دولار.

ويعتمد تصنيف Brand Finance على تقييم شامل لعوامل متعددة مثل أداء العلامة التجارية وولاء العملاء والأداء المالي وتصور الصناعة وقيمة المنتج وغيرها.

ويتم تحديد ترتيب كل علامة تجارية بناءً على مزيج من التحليل الأساسي والذاتي، والذي يشمل استطلاعات آراء العملاء وتحليل الخبراء واتجاهات السوق.