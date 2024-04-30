أصول المركزي السعودي الأجنبية ترتفع بـ 22.13 مليار دولار في مارس 2024

ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بمقدار 22.13 مليار دولار في شهر مارس مقارنة بالشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي اليوم الثلاثاء.

وتشير النشرة الشهرية للبنك المركزي الصادرة في مارس 2024 إلى أن صافي الأصول الأجنبية قد ارتفعت من 1.545 تريليون ريال (411.95 مليار دولار) في فبراير إلى 1.628 تريليون ريال (434.08 مليار دولار).

وشهد إجمالي الموجودات في البنك المركزي السعودي زيادة أيضًا، حيث بلغت 4.97 تريليون ريال في مارس مقابل 4.88 تريليون ريال في فبراير، بنسبة نمو قدرها 1.8%.

فيما يتعلق بالمطلوبات المصرفية، بلغت قيمة المطلوبات من الحكومة 550.7 مليار ريال، مقابل 546.8 مليار ريال في فبراير الماضي. وبلغت قيمة المطلوبات من القطاع الخاص نحو 2.59 تريليون ريال، مقابل 2.57 تريليون ريال في شهر فبراير.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، شهدت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج انخفاضًا بنسبة 1.5% لتصل إلى 1013.7 مليار ريال بنهاية مارس الماضي.

أما قيمة الودائع لدى البنوك في الخارج، فقد بلغت نحو 404.57 مليار ريال بنهاية مارس 2023 مقارنة بـ 337.61 مليار ريال في مارس 2023، بنسبة نمو سنوية بلغت 19.8%.