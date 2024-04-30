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فريق التحرير

30 أبريل 2024

بـ250 مليار ريال.. السياحة السعودية تقود نمو القطاع غير النفطي

اقتصاد
بـ250 مليار ريال.. السياحة السعودية تقود نمو القطاع غير النفطي

الوئام – خاص

خلال كلمته في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض على مدار يومي 28 و29 إبريل 2024 أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي في السعودية يمثل أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023 في إنجاز تاريخي تم تحقيقه للمرة الأولى ضمن رؤية 2030.

ويعد تطوير السياحة في السعودية جزءًا أساسيًا من تنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية، بهدف تعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، ودعم مشاركة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل واستغلال الموارد التي تزخر بها السعودية.

زيادة الإنفاق

وزاد عدد السياح في السعودية بنسبة 10% في الربع الأول من 2024، بينما شهد العام الماضي زيادة في إنفاق السياح الأجانب بنسبة 17%، ليسجل أكثر من 150 مليار ريال ووصلت السياحة الداخلية إلى 77 مليون زيارة في 2023، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على السياحة الداخلية والخارجية في السعودية العام الماضي 250 مليار ريال.

تطوير السياحة السعودية

وتتضمن الرؤية إجراءات متعددة مثل تطوير المعالم السياحية، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع الخدمات السياحية، وتسهيل الإجراءات لاستقبال السياح، إضافة إلى التسويق الدولي لجذب المزيد من الزوار الأجانب.

تجاوز المستهدفات

وبلغ إجمالي عدد الزوار 106 مليون زائر، من بينهم 27.4 مليون زائر دولي، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في الصناعة السياحية ويجعل السعودية تحتل المرتبة الثانية بنسبة نمو السياح الدوليين، وبعد تحقيق الرقم المستهدف في الرؤية قبل 6 سنوات من موعده تم رفع سقف الطموح إلى 150 مليون سائح بحلول العام 2030م.

كما تستهدف السعودية أن تكون من بين أفضل 5 وجهات سياحية في العالم بحلول عام 2030.

المساهمة في الناتج المحلي

ويساهم قطاع السياحة السعودية بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 3% خلال عام 2019، كما يساهم صندوق التنمية السياحي في تمويل أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، تساعد على توفير آلاف الفرص الوظائف للشباب والفتيات من أبناء الوطن كما تم تعزيز مستويات الدخل للعاملين في القطاع بحيث يكون الحد الأدنى للراتب 6 آلاف ريال بدلا من 4 آلاف ريال بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

ويشير هذا التقدم الهائل في قطاع السياحة وغيره من القطاعات إلى التزام السعودية بتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وبتعزيز مكانتها على الساحة الدولية كواحدة من الوجهات السياحية الرائدة والمستقطبة للاستثمارات والزوار.

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