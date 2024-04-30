محلل سياسي لـ”الوئام”: أمريكا ستمنع محاكمة المسؤولين الإسرائيليين دولياً

الوئام – خاص

يتزايد الجدل حول إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين في إسرائيل، بسبب الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، كما يتزايد الجدل أيضاً حول جدوى هذه الخطوة حيث ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية، مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصياً في إطار التحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.

لم تصدر قرارات

وقال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه حتى الآن لم تصدر قرارات من المحكمة الدولية تطلب من أمريكا توقيف كبار المسؤولين في تل أبيب.

وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن أمريكا لن تسلم أي من القيادات الإسرائيلية حتى في حال صدور مثل هذا القرار.

إسقاط القضايا

وأوضح السياسي والأكاديمي الفلسطيني، أن الأمر بالتأكيد يعود إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية التي وفرت الحماية لجنودها من قضايا جنائية دولية سابقة مثل الذين كانت لهم قضايا على الجرائم التي ارتكبوها في الفلوجة وتم إسقاط هذه القضايا فمن السهل إسقاط هذه القضايا التي تخص الاحتلال الإسرائيلي ولكن هذا سيكون له ثمن بالتأكيد.

وأعربت أمريكا، وحلفاؤها عن القلق من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، وسط مزاعم بأن منبع القلق هو أن إسرائيل ستتراجع عن موافقتها على الهدنة إذا مضت المحكمة الجنائية الدولية قدما في إصدار أوامر الاعتقال.