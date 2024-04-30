8 صفات تصنع القائد الناجح في المؤسسات والشركات

الدكتور محمد عمار – استشاري التدريب وتطوير الأداء

تتميّز الإدارة الناجحة، في كل المؤسسات والشركات، بوجود مسارات للتواصُل مع العاملين وتقليل المسافات داخل منظومات العمل، ومِن بين طُرق التقريب بين حلقات العمل، لا سيما الإدارات والعمّال، أن يتمتّع المديرون بصفات إنسانية يجب أن يتحلّى بها القائد الناجح في أي شركة أو مؤسسة، مِن بينها:

* التواضُع: خصوصا أن القائد الناجح لا بدّ أن يتمتّع بقدرة على الاستماع والتعرّف على مشاكل ومقترحات العاملين واحترام آراء ووجهات نظر الآخرين، دون تجاوُز أو انتقاد أو تقليل.

* الشجاعة: يتميَّز القائد الناجح بالجرأة والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والمخاطرة عند الضرورة وفي الأوقات الصعبة.

* المصارحة والشفافية في القائد المميّز: ضرورتان لا غنى عنهما في بيئة العمل الناجحة، كونهما تُقرّبان بين الإدارات والعاملين، وتمنحان شعورا عاما بتعميق الانتماء وتحمّل المسؤولية.

* العدالة: يجب أن يكون القائد عادلا ويتعامل مع مُوظّفيه بإنصاف ودون تحيّز.

* الرحمة: يتعامل القائد الناجح بلطف وعطف مع موظّفيه، ويُظهر لهم الدعم والتقدير في الأوقات الصعبة.

* القدرة على التحفيز: يجب أن يتمتّع القائد بقدرة على تحفيز وتشجيع فريق العمل لتحقيق أهداف الشركة.

* المرونة: يجب أن يكون القائد قادرا على التكيّف مع التغييرات والتحديات المختلفة التي قد تُواجهها الشركة.

* القيادة بالمثال: يجب أن يكون القائد نموذجا يُحتذى به للموظّفين، وأن يعمل بجد ونزاهة، ليُلهم الآخرين بالعمل بنفس الروح.