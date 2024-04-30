الهلال يتأهل لنهائي أغلى الكئوس بهدفين أمام الاتحاد

تأهل فريق الهلال لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدفين لهدف.

وتقدم ميشايل للهلال وتعادل عبد الرزاق حمدالله للاتحاد وأضاف سعود عبد الحميد الهدف الثاني للهلال.

وكان الهلال سباقا للتسجيل عن طريق لاعبه ميشيل أوليفيرا، في الدقيقة الـ25’، قبل أن ينجح الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، في تعديل النتيجة لصالح الاتحاد، في الدقيقة الـ67′.

وعاد الهلال وسجل هدف التقدم، بواسطة سعود عبد الحميد، في الدقيقة الـ81’، ليحسم بذلك النادي الاءزرق عبوره إلى المشهد الختامي من المسابقة.

وسيواجه الهلال في النهائي، الفائز من مباراة النصر والخليج، المقررة غدا الأربعاء