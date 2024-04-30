الهلال يحتفل بالكلاسيكو على طريقته

احتفلت الصفحة الرسمية لنادي الهلال بالفوز على الاتحاد بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشرت الصفحة الرسمية للهلال صورة الاحتفال كالآتي وعلقوا عليها: مهمـا اختلفت البطـولات.. المنتصـر “واحـد”.

وتأهل فريق الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تغلبه على الاتحاد، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء يومه الثلاثاء، لحساب نصف نهائي المسابقة.

وكان الهلال سباقا للتسجيل عن طريق لاعبه ميشيل أوليفيرا، في الدقيقة الـ25’، قبل أن ينجح الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، في تعديل النتيجة لصالح الاتحاد، في الدقيقة الـ67′.

وعاد الهلال وسجل هدف التقدم، بواسطة سعود عبد الحميد، في الدقيقة الـ81’، ليحسم بذلك النادي الاءزرق عبوره إلى المشهد الختامي من المسابقة.

وسيواجه الهلال في النهائي، الفائز من مباراة النصر والخليج، المقررة غدا الأربعاء