الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة بالرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، مصحوبة بتأثيرات تشمل رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

وبحسب توقعات “الأرصاد”، تستمر الحالة المطرية حتى الساعة 11 من مساء غدٍ الأربعاء، على العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، القويعية، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء.

كما تشمل ضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.