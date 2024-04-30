تعادل مثير بين بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي لصناعة الأغذية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    معرض تقديم تكنولوجيا الماكينات المعدات الصناعية

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    أوتوميكانيكا الرياض

    12:00
  • 30 - 6
    أبريل - مايو

    معرض ركن تكوين

    12:00
  • 30 - 2
    أبريل - مايو

    المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل

    12:00
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

1 مايو 2024

تعادل مثير بين بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

رياضة
تعادل مثير بين بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيطر التعادل الإيجابي على المباراة المثيرة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ملعب “الأليانز آرينا” مباراة الفريقين في خضم منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.وبدت خطورة بايرن ميونخ منذ الدقيقة الأولى، حيث كاد ليروي ساني أن يسجل الهدف الأول مبكرًا للغاية قبل أن يتصدى لونين للفرصة.

وكاد هاري كين أن يسجل هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة التاسعة، بعدما سدد كرة من وسط الملعب، حيث خادع لونين، ولكن الكرة مرت أعلى القائم.

وتكرر الأمر من جديد في الدقيقة 11 ولكن هذه المرة مع جمال موسيالا الذي سدد كرة قوية ولكنها اعتلت قائم المرمى.

ورغم سيطرة بايرن ميونخ إلا أن ريال مدريد هو من افتتح التسجيل عن طريق فينيسيوس جونيور، في الدقيقة 24، بعد تمريرة رائعة للغاية من النجم توني كروس.

وحاول هاري كين تعديل النتيجة بعدما نفذ ركلة حرة وسدد الكرة بطريقة قوية ولكنها مرت بجوار المرمى، في الدقيقة 43.

وسنحت فرصة لـ ريال مدريد من أجل تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 51، بعد تسديدة من توني كروس كادت أن تعانق من خلالها الكرة الشباك، لولا براعة الحارس مانويل نوير.

وتغيرت الأمور بعد تلك الفرصة، حيث تمكن ليروي ساني من تسجيل هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ، في الدقيقة 53 بعد تسديدة رائعة.

ثم حصل بايرن ميونخ على ضربة جزاء، في الدقيقة 57 بعد سقوط جمال موسيالا داخل المنطقة، ونفذها هاري كين بنجاح، لتصبح النتيجة 2-1 لأصحاب الأرض.

وقرر المدرب كارلو أنشيلوتي إخراج النجم جود بيلينجهام، في الدقيقة 74، حيث دفع بزميله لوكا مودريتش، كما خرج توني كروس ونزل بدلًا منه إبراهيم دياز.

وتغيرت النتيجة من جديد بعدما تحصل ريال مدريد على ضربة جزاء في الدقيقة 83، عقب سقوط رودريجو داخل المنطقة بعد عرقلة من كيم، لينفذ فينيسيوس جونيور الضربة بنجاح وتصبح النتيجة 2-2.

واحتسب حكم المباراة 3 دقائق كوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني، حيث لم تتغير النتيجة، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستكون على ملعب “سانتياجو برنابيو” يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء النهائي.

تابعنا: