تعادل مثير بين بايرن ميونخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيطر التعادل الإيجابي على المباراة المثيرة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ملعب “الأليانز آرينا” مباراة الفريقين في خضم منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما.وبدت خطورة بايرن ميونخ منذ الدقيقة الأولى، حيث كاد ليروي ساني أن يسجل الهدف الأول مبكرًا للغاية قبل أن يتصدى لونين للفرصة.

وكاد هاري كين أن يسجل هدف بايرن ميونخ الأول في الدقيقة التاسعة، بعدما سدد كرة من وسط الملعب، حيث خادع لونين، ولكن الكرة مرت أعلى القائم.

وتكرر الأمر من جديد في الدقيقة 11 ولكن هذه المرة مع جمال موسيالا الذي سدد كرة قوية ولكنها اعتلت قائم المرمى.

ورغم سيطرة بايرن ميونخ إلا أن ريال مدريد هو من افتتح التسجيل عن طريق فينيسيوس جونيور، في الدقيقة 24، بعد تمريرة رائعة للغاية من النجم توني كروس.

وحاول هاري كين تعديل النتيجة بعدما نفذ ركلة حرة وسدد الكرة بطريقة قوية ولكنها مرت بجوار المرمى، في الدقيقة 43.

وسنحت فرصة لـ ريال مدريد من أجل تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 51، بعد تسديدة من توني كروس كادت أن تعانق من خلالها الكرة الشباك، لولا براعة الحارس مانويل نوير.

وتغيرت الأمور بعد تلك الفرصة، حيث تمكن ليروي ساني من تسجيل هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ، في الدقيقة 53 بعد تسديدة رائعة.

ثم حصل بايرن ميونخ على ضربة جزاء، في الدقيقة 57 بعد سقوط جمال موسيالا داخل المنطقة، ونفذها هاري كين بنجاح، لتصبح النتيجة 2-1 لأصحاب الأرض.

وقرر المدرب كارلو أنشيلوتي إخراج النجم جود بيلينجهام، في الدقيقة 74، حيث دفع بزميله لوكا مودريتش، كما خرج توني كروس ونزل بدلًا منه إبراهيم دياز.

وتغيرت النتيجة من جديد بعدما تحصل ريال مدريد على ضربة جزاء في الدقيقة 83، عقب سقوط رودريجو داخل المنطقة بعد عرقلة من كيم، لينفذ فينيسيوس جونيور الضربة بنجاح وتصبح النتيجة 2-2.

واحتسب حكم المباراة 3 دقائق كوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني، حيث لم تتغير النتيجة، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب ستكون على ملعب “سانتياجو برنابيو” يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء النهائي.