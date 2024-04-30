أول تعليق من غاياردو بعد الخسارة أمام الهلال

أبدى غاياردو المدير الفني لفريق الاتحاد حزنه على الخسارة أمام الهلال بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال :”استحق تحقيق الدوري الموسم الماضي، هذا الموسم هناك الكثير من التعاقدات والتدعيمات وطرق اللعب تغيرت، يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لدينا، النقد الذاتي مهم، والتحدث مع المسؤولين كيف سنكمل في الفترة القادمة”.

وتابع :”الهلال فريق جدا جيد ومنسجم من أول الموسم، نحن في 2024 واجهنا الكثير من المشاكل والعديد من المواقف التي لم نتصرف فيها بشكل جيد”.

وواصل :”مدين للجمهور على الدعم، أنا شخص مباشر ولا أتهرب من المسؤولية، واجهتنا الكثير من الصعوبات ولكن نحن واللاعبون ملتزمون بالعمل وسنحلل الوضع قبل اتخاذ القرارات الداخلية”.

وأضاف :”لو كان هناك يوم يجب علينا الانتصار على ‎الهلال كان من المفترض أن يكون اليوم، بعد الطرد المباراة كانت بيدنا، خلقنا العديد من الفرص وكان يجب أن نتقدم ولا نتراخى أو نتراجع”.