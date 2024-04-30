الأرصاد: سيول وطقس مطير على أغلب الأنحاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية إنذارًا أحمر بشأن الحالة المناخية في مناطق عدة من البلاد، والمتوقع أن تستمر إلى يوم غدٍ، وتشمل رياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان سيول، وصواعق رعدية.

وقد ضمت قائمة المناطق المتأثرة بالحالة المطيرة: المنطقة الشرقية – منطقة الرياض – الجزء الغربي من نجران – منطقة عسير – منطقة الباحة – منطة مكة المكرمة – منطقة القصيم – منطقة حائل – الحدود الشمالية – منطقة الجوف – الجزء الشمالي الشرقي من جازان.

وقد دعا الدفاع المدني السعودي إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.