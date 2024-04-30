تضخم البروستاتا.. كيف تقلل الأعراض من خلال التغذية؟

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، وهي حالة شائعة تصيب الرجال مع تقدمهم في العمر.

أعراض تضخم البروستاتا الحميد

وتشمل أعراض تضخم البروستاتا الحميد زيادة الحاجة إلى التبول، وصعوبة بدء التبول، والشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل.

بينما لم يتم تحديد دور البروتين الكلي في النظام الغذائي وتأثيره على تضخم البروستاتا الحميد بشكل قاطع، تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين الإفراط في تناول اللحوم الحمراء وزيادة خطر الإصابة بهذه الحالة.

من ناحية أخرى، أظهرت دراسات أخرى أن تناول كميات عالية من البروتين، خاصةً من مصادر قليلة الدسم مثل الأسماك، قد يقلل من خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد.

نصائح غذائية لتخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد

الحفاظ على وزن صحي: يُعدّ الحفاظ على وزن صحي من أهم العوامل في تقليل خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد وتخفيف أعراضه.

اتباع نظام غذائي قليل الدهون: تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مع تقليل الدهون المشبعة والمتحولة، قد يساعد في تحسين صحة البروستاتا.

شرب كميات كافية من الماء: يُنصح بشرب 8 أكواب من الماء يومياً للمساعدة في الحفاظ على صحة المسالك البولية وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

تقليل الكافيين والكحول: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين والكحول إلى زيادة الرغبة في التبول وتفاقم أعراض تضخم البروستاتا الحميد.

تناول المزيد من الفواكه الحمضية: تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت على مركبات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد.