رسالة خيسوس لجماهير الهلال بعد الفوز على الاتحاد

أعرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال عن سعادته بالفوز على الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال :”سعود عبدالحميد لديه إمكانيات وقدرات بدنية فوق العادة، في الدقيقة 90 يستطيع الركض بسرعة كبيرة، مازال أمامه العمل ليتطور، وهو تطور دفاعيا وهجوميا.. لديه خصائص رائعة ويستطيع التطور بشكل أكبر”.

وتابع :”أشكر الجماهير وقفوا معنا بشكل رائع بالرغم أننا لم نلعب على أرضنا ولكن شعرنا بدعمهم”.

وواصل :”بكل تأكيد عندما نلعب بالنقص سنعاني خاصة وأن الطرد للاعب مهم مثل سافيتش، وردة فعل الفريق كانت مهمة وهذه أصعب مواجهة من السبع مباريات أمام ‎الاتحاد”.